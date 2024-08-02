Бывший полузащитник «Реала» и «Баварии» отказался от перехода в «Динамо»

Московское «Динамо» планировало переход вице-капитана сборной Колумбии, полузащитника «Сан-Паулу» Хамеса Родригеса. По данным Legalbet, бело-голубые рассматривали вариант с подписанием хавбека через посредников, но хавбек отказался от возможного трансфера из-за нежелания продолжать карьеру в России.

33-летний Родригес выступает за «Сан-Паулу» с 2023 года. В составе бразильского клуба колумбиец провeл 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Родригес ранее играл за «Энвигадо», «Банфилд», «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию», «Эвертон», «Эр-Райян» и «Олимпиакос».

В составе сборной Колумбии Родригес сыграл в 6 встречах на Кубке Америки-2024, забил 1 гол, отдал 6 передач.

Он был признан лучшим футболистом турнира.

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