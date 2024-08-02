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ПАОК может подписать третьего российского футболиста

2 августа 2024, 13:59
4

Стало известно о готовящихся переговорах ПАОКа с еще одним игроком из России.

Год назад греческий клуб подписал Магомеда Оздоева, накануне был выкуплен Федор Чалов, а третьим россиянином в составе может стать Антон Миранчук.

Заинтересованность ПАОКа подтвердил агент футболиста Вадим Шпинев.

«Сейчас Миша Прокопец находится в Салониках и будет общаться с ПАОКом. Он имеет от нас все полномочия. Это наш партнeр, близкий партнeр.

Переговорит с тренером, спортивным директором и президентом клуба, передаст всю закрытую информацию и все нюансы, которые будут за и против.

Но именно сейчас никакого перехода нет. Пока даже переговоров не состоялось», – сказал агент.

  • В прошлом сезоне Миранчук забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.
  • Он ушел из «Локомотива» свободным агентом.
  • Антон – воспитанник столичного клуба.

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Источник: Metaratings
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ПАОК Миранчук Антон
Комментарии (4)
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...уефан
1722598691
...ну и всё, можно крест на команде поставить!)...
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Цугундeр
1722600302
Полный Прокопец. Ещё и этих отзовут .
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MazaiNN
1722601399
За Джикию не забудьте
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ss21
1722617109
Пусть ещё Смолова в нагрузку заберут.
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