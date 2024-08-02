ПАОК может подписать третьего российского футболиста

Стало известно о готовящихся переговорах ПАОКа с еще одним игроком из России.

Год назад греческий клуб подписал Магомеда Оздоева, накануне был выкуплен Федор Чалов, а третьим россиянином в составе может стать Антон Миранчук.

Заинтересованность ПАОКа подтвердил агент футболиста Вадим Шпинев.

«Сейчас Миша Прокопец находится в Салониках и будет общаться с ПАОКом. Он имеет от нас все полномочия. Это наш партнeр, близкий партнeр.

Переговорит с тренером, спортивным директором и президентом клуба, передаст всю закрытую информацию и все нюансы, которые будут за и против.

Но именно сейчас никакого перехода нет. Пока даже переговоров не состоялось», – сказал агент.