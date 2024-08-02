ПАОК может подписать третьего российского футболиста

Стало известно о готовящихся переговорах ПАОКа с еще одним игроком из России.
Год назад греческий клуб подписал Магомеда Оздоева, накануне был выкуплен Федор Чалов, а третьим россиянином в составе может стать Антон Миранчук.
Заинтересованность ПАОКа подтвердил агент футболиста Вадим Шпинев.
«Сейчас Миша Прокопец находится в Салониках и будет общаться с ПАОКом. Он имеет от нас все полномочия. Это наш партнeр, близкий партнeр.
Переговорит с тренером, спортивным директором и президентом клуба, передаст всю закрытую информацию и все нюансы, которые будут за и против.
Но именно сейчас никакого перехода нет. Пока даже переговоров не состоялось», – сказал агент.
- В прошлом сезоне Миранчук забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.
- Он ушел из «Локомотива» свободным агентом.
- Антон – воспитанник столичного клуба.
Источник: Metaratings