В «Сьоне» прокомментировали состояние Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что решение об участии российского полузащитника Антона Миранчука в ближайшем матче команды будет приниматься непосредственно перед игрой.
– С Антоном Миранчуком все хорошо. Он тренируется вместе со всеми остальными игроками «Сьона».
– Он готов будет сыграть в матче 18 января?
– В любом случае он находится в расположении общей группы. Не знаю, сможет ли он выйти на поле с первых минут или на замену. Он расскажет тренеру перед игрой, как он себя чувствует, от этого и будем отталкиваться. Мы точно хотим, чтобы он вернулся полностью здоровым и провел с нами всю весну.
- 29-летний Миранчук пропустил последние 6 матчей «Сьона» из-за травмы мышц живота.
- После перехода в швейарский клуб россиянин провел 7 встреч, не отметившись результативными действиями.
- 18 января «Сьон» примет «Грассхоппер» в 19-м туре Суперлиги.