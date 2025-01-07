В «Сьоне» прокомментировали состояние Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что решение об участии российского полузащитника Антона Миранчука в ближайшем матче команды будет приниматься непосредственно перед игрой.

– С Антоном Миранчуком все хорошо. Он тренируется вместе со всеми остальными игроками «Сьона».

– Он готов будет сыграть в матче 18 января?

– В любом случае он находится в расположении общей группы. Не знаю, сможет ли он выйти на поле с первых минут или на замену. Он расскажет тренеру перед игрой, как он себя чувствует, от этого и будем отталкиваться. Мы точно хотим, чтобы он вернулся полностью здоровым и провел с нами всю весну.