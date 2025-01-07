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    В «Сьоне» прокомментировали состояние Миранчука

    Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что решение об участии российского полузащитника Антона Миранчука в ближайшем матче команды будет приниматься непосредственно перед игрой.

    – С Антоном Миранчуком все хорошо. Он тренируется вместе со всеми остальными игроками «Сьона».

    – Он готов будет сыграть в матче 18 января?

    – В любом случае он находится в расположении общей группы. Не знаю, сможет ли он выйти на поле с первых минут или на замену. Он расскажет тренеру перед игрой, как он себя чувствует, от этого и будем отталкиваться. Мы точно хотим, чтобы он вернулся полностью здоровым и провел с нами всю весну.

    • 29-летний Миранчук пропустил последние 6 матчей «Сьона» из-за травмы мышц живота.
    • После перехода в швейарский клуб россиянин провел 7 встреч, не отметившись результативными действиями.
    • 18 января «Сьон» примет «Грассхоппер» в 19-м туре Суперлиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.01.2025 12:45
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