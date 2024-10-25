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    • Пономарев: «Дорога в ЦСКА для Чалова закрыта – он никому не нужен»

    Пономарев: «Дорога в ЦСКА для Чалова закрыта – он никому не нужен»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил о деградации карьеры воспитанника армейского клуба Федора Чалова.

    • ПАОК выкупил его в начале августа за 3 млн евро.
    • Нападающий после переезда в Грецию забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 матчах.

    «Чалова не возьмут ни в один клуб РПЛ. Он никому не нужен. После провала в ПАОКе его никто не возьмет. Это его рекомендуют агенты, они хотят на нем что-то заработать. А так, в принципе, он не смотрится ни черта на футбольном поле.

    Дорога в ЦСКА закрыта. У армейцев состав укомплектован, он будет только мешаться. В этом году же требовал повышения ему зарплаты. Вот дурак, елки-палки. Такие деньги платит клуб.

    Был бы любимцем, забивал бы свои голы с двух метров и хорошо. Мог бы стать легендой, как Акинфеев. Заработал бы сумасшедшие деньги. А сейчас он никому не нужен.

    Он потерял уже свой авторитет. Хорошо хоть клуб заработал на его продаже. Пускай теперь ищет себе работу там в Греции, в какой-нибудь командочке. Ну или может в Первой лиге кому-нибудь понадобится», – сказал Пономарев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (11)
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    7:1
    1729804939
    злой какой-то этот пономарёв.
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    dimag
    1729805068
    3 млн. евро смешно для одного из лучших бомбардиров РПЛ. Федор стремился уйти за кардон. Его отдали за бесценок , контракт заканчивался , а он не хотел оставаться в команде . Конечно осадочек от Чалова остался не только хороший, но и хорошее осталось тоже.
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    Mirak92
    1729805210
    Ну что Федя а ПАОКе, как у нас Кейта, это да. А вот, что его не один клуб РПЛ не возьмёт, не согласен. Условные Химки или ещё, кто с подвала
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    Красногвардейчик
    1729805280
    Ну нужно признать, что дед в чём то прав...хотя и жёстко высказывается, Фёдор должен был здраво оценить свои футбольные возможности. А клубы РПЛ возьмут, если не в ЦСКА, то в НН точно
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