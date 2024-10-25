Пономарев: «Дорога в ЦСКА для Чалова закрыта – он никому не нужен»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил о деградации карьеры воспитанника армейского клуба Федора Чалова.

ПАОК выкупил его в начале августа за 3 млн евро.

Нападающий после переезда в Грецию забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 матчах.

«Чалова не возьмут ни в один клуб РПЛ. Он никому не нужен. После провала в ПАОКе его никто не возьмет. Это его рекомендуют агенты, они хотят на нем что-то заработать. А так, в принципе, он не смотрится ни черта на футбольном поле.

Дорога в ЦСКА закрыта. У армейцев состав укомплектован, он будет только мешаться. В этом году же требовал повышения ему зарплаты. Вот дурак, елки-палки. Такие деньги платит клуб.

Был бы любимцем, забивал бы свои голы с двух метров и хорошо. Мог бы стать легендой, как Акинфеев. Заработал бы сумасшедшие деньги. А сейчас он никому не нужен.

Он потерял уже свой авторитет. Хорошо хоть клуб заработал на его продаже. Пускай теперь ищет себе работу там в Греции, в какой-нибудь командочке. Ну или может в Первой лиге кому-нибудь понадобится», – сказал Пономарев.