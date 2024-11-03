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    Пономарев назвал Чалова дешевым повидлом

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался об уровне игре нападающего ПАОК Федора Чалова.

    «Как можно вообще Чалова вызывать в сборную России? Он же даже в Грецьнии не играет. Удивительно просто. Он сейчас не достоин национальной команды! Не удивлюсь, если его больше никогда не будет в сборной. Он там не нужен. У нас форвардов-то хороших нет.

    Чалов совершил большую глупость, что ушел из ЦСКА. Он уже попробовал себя в Швейцарии, на него никто внимания не обратил, иначе бы там остался. Сейчас в Грецию рванул.

    Кроме ЦСКА он нигде играть не будет, его здесь уважали. Был бы легендой армейцев, а теперь он и им не нужен. Абсолютно не нужен!

    Чалов – не настоящий форвард, он так – для кухарок. Играл только на ошибках обороны противника. Он же абсолютно ничего из себя не представляет как форвард. Можно сказать, что он стал дешевым повидлом.

    Тормоз! Он же мяч только в ноги получает, себя в края не предлагает, в свободные зоны. Ничего больше в нем интересного нет. Да, есть удар, но возьми любого со двора и он удар натренирует. Ерунда это все», – сказал Пономарев.

    • 26-летний Чалов провел в этом сезоне 14 матчей за ПАОК, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • Футболист вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские игры с Брунеем и Сирией.

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    Источник: Legalbet

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    03.11.2024 21:56
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    Комментарии (16)
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    шахта Заполярная
    1730660709
    Ну вот началось.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730660898
    Чалову сломали психику, когда в Англию не продали, он просто понял, что таких шансов больше не будет, и начал вату гонять, хотя и выглядел местами неплохо, забивал полезные голы, но....
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    Интерес
    1730661684
    ". У нас форвардов-то хороших нет." Сам ,собственно,и ответил,почему его вызывают в сборную. Остальное всё привычное,сказанное многократно.Ветерану нравятся форварды типа Рапы и атакующие полузащитники типа Пьянича. "Кроме ЦСКА он нигде играть не будет, его здесь уважали. Был бы легендой армейцев, а теперь он и им не нужен. Абсолютно не нужен!" Вот что со старостью и потерей логических построений делать-никто не знает...
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    Cleaner
    1730666189
    Пономарев, ты бухой, что ли интервью давал? Обосрал игрока своей бывшей команды и пошел дальше квасить...(((
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    zigbert
    1730730383
    Наверное Чалова надо было раньше продавать. Пересидел он в ЦСКА. А ведь в Базеле у него дела были совсем неплохи.
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