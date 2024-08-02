Стало известно условие для перехода Антона Миранчука в ПАОК

Сохраняется вероятность заключения контракта между ПАОКом и Антоном Миранчуком.

Греческий клуб собирается подписать игрока сборной России в случае ухода Янниса Константелиаса.

В конце мая ПАОК не отпустил 21-летнего футболиста в «Зальцбург», но сейчас по нему есть более интересные предложения из топ-5 лиг Европы.

В прошлом сезоне Миранчук забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

Он ушел из «Локомотива» свободным агентом.

Антон – воспитанник столичного клуба.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?