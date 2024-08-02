Агент определил желаемый клуб для Антона Миранчука

Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, назвал клуб, в котором хочет видеть игрока.

– Я лично хочу, чтобы Антон перешeл в «Галатасарай», люблю этот клуб. Но переход будет зависеть от решения Антона и предложения клуба.

– В «Галатасарай» хотите из-за фактора Лиги чемпионов?

– Да, они играют в Лиге чемпионов, а мы нет. Ребята хотят играть в соревнованиях, от которых дух захватывает. Спортсмен должен именно играть там, где есть высокие цели. Это нормально, чтобы развиваться и конкурировать.

Да, сейчас такие условия, живeм при таких обстоятельствах, но что можем поделать? Каждый ищет, выбирает варианты в тех или иных обстоятельствах.

Одно дело, когда тебя покупают за 10-15-30 миллионов, а другое дело, когда приходишь свободным агентом.

В прошлом сезоне Миранчук забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

Сообщалось, что он перейдет в греческий ПАОК, но при одном условии.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?