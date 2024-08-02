Президент «Акрона» – о задачах клуба через 5 лет: «Бороться за призовые места в РПЛ и играть в еврокубках»

Президент «Акрона» Павел Морозов сделал заявление об амбициях команды.

– Мы не создавали клуб, чтобы играть в ПФЛ И ФНЛ. Мы хотим играть в РПЛ, в еврокубках, когда нас туда вернут, бороться за призовые места.

Когда? Думаю, что через 4-5 лет.

– Чья философия вам нравится?

– Мне нравится философия «Ред Булла».

«Акрон» проводит дебютный сезон в РПЛ.

Команда стартовала с двух поражений и победы.

Клуб из Тольятти был основан в 2018 году.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?