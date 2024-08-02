Президент «Акрона» – о задачах клуба через 5 лет: «Бороться за призовые места в РПЛ и играть в еврокубках»

Президент «Акрона» Павел Морозов сделал заявление об амбициях команды.
– Мы не создавали клуб, чтобы играть в ПФЛ И ФНЛ. Мы хотим играть в РПЛ, в еврокубках, когда нас туда вернут, бороться за призовые места.
Когда? Думаю, что через 4-5 лет.
– Чья философия вам нравится?
– Мне нравится философия «Ред Булла».
- «Акрон» проводит дебютный сезон в РПЛ.
- Команда стартовала с двух поражений и победы.
- Клуб из Тольятти был основан в 2018 году.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Спорт-Экспресс»