Агенты прокомментировали интерес «Акрона» к игроку сборной Боснии и Герцеговины

В агентстве FutureBall, представляющем интересы полузащитника сербского «ТСЦ Бачка Топола» Ифета Дьяковаца прокомментировали информацию об интересе к игроку со стороны «Акрона».

«Да, Ифет интересен «Акрону», однако не только этому клубу он интересен», – сказали в агентстве.