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    • Агенты прокомментировали интерес «Акрона» к игроку сборной Боснии и Герцеговины

    Агенты прокомментировали интерес «Акрона» к игроку сборной Боснии и Герцеговины

    В агентстве FutureBall, представляющем интересы полузащитника сербского «ТСЦ Бачка Топола» Ифета Дьяковаца прокомментировали информацию об интересе к игроку со стороны «Акрона».

    «Да, Ифет интересен «Акрону», однако не только этому клубу он интересен», – сказали в агентстве.

    • В текущем сезоне Дьяковац провел за сербский клуб 23 матча, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.
    • Его контракт с ТСЦ рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Дьяковаца в 3 миллиона евро.
    • Хавбек дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины 19 ноября в матче Лиги наций в Нидерландами (1:1).
    • Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ростова».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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