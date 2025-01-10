Агенты прокомментировали интерес «Акрона» к игроку сборной Боснии и Герцеговины

В агентстве FutureBall, представляющем интересы полузащитника сербского «ТСЦ Бачка Топола» Ифета Дьяковаца прокомментировали информацию об интересе к игроку со стороны «Акрона».
«Да, Ифет интересен «Акрону», однако не только этому клубу он интересен», – сказали в агентстве.
- В текущем сезоне Дьяковац провел за сербский клуб 23 матча, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.
- Его контракт с ТСЦ рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Дьяковаца в 3 миллиона евро.
- Хавбек дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины 19 ноября в матче Лиги наций в Нидерландами (1:1).
- Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ростова».