Агент Миранчука разнес руководство «Аталанты»: «Итальянцы хуже турков»

Вадим Шпинев, агент новичка «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, остался недоволен сотрудничеством с «Аталантой».

– Вы действительно не рассматривали вариант оставаться в Европе? Какая мотивация уехать в США?

– В «Кальяри» за миллион или «Фиорентину» за миллион двести? У него был контракт с «Аталантой» до 2026 года. Уход в другой клуб мог быть только на правах аренды, скорее всего, платной.

Президент Перкасси стоял на этом, они хотели что-то отбить, вели себя ужасно. Многое обещали, переговоры с американцами были сложными.

Полгода перед Новым годом спортивный директор и президент «Аталанты» канали Лешу уговорами о понижении зарплаты с нового сезона. Леша это воспринял относительно болезненно, но пошел навстречу клубу.

Мне говорили, что итальянцы хуже турков. Получается, что так и есть. Что агентская компания, что руководство клуба. Люди, которые не держат слово. Говорят, но не делают. Не буду говорить, как таких называют в простонародье.

– Не надо.

– Если ты обещаешь человеку и не делаешь или делаешь все наоборот, то кто ты в таком случае? Я говорю прямо, это так.

Итальянцы так же себя вели в отношения Алексея. Говорили ему, обещали, он пошел навстречу.

«Атланта Юнайтед» выкупила Миранчука за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».

Хавбек был в «Аталанте» с сентября 2020-го.

Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.

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