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  • Агент Миранчука – о МЛС: «Думаете, Месси и Суарес дураки, что уехали туда?»

Агент Миранчука – о МЛС: «Думаете, Месси и Суарес дураки, что уехали туда?»

2 августа 2024, 18:06
2

Вадим Шпинев, агент новичка «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, объяснил выбор своего клиента в пользу клуба МЛС.

«При переходе в другой клуб финансовая сторона была важной ролью. Потом, извините меня, он перешeл в клуб, на который приходят в среднем 55 тысяч человек.

55 тысяч болельщиков на каждый тур, а есть матчи, где по 80 тысяч. Там всe развито, через два года пройдeт чемпионат мира. Там всe по-другому.

Почему бы Алексею не сыграть гарантировано в финансовой обеспеченности четыре года в МЛС? Вы думаете, Месси и Суарес дураки, что уехали туда?» – сказал агент.

  • С 2020 года Миранчук выступал за «Аталанту» в итальянской Серии А.
  • Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.
  • «Атланта Юнайтед» выкупила российского полузащитника за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: Metaratings
США. МЛС Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1722614841
Они туда пешком ходить пришли на пенсии,а ты свое чудо пристроил,чтобы бабла побольше срубить и плевать тебе на Алексея...
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momwig_
1722617913
Он не просыхает что ли как подписали контракт?
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