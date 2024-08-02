Агент Миранчука – о МЛС: «Думаете, Месси и Суарес дураки, что уехали туда?»

Вадим Шпинев, агент новичка «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, объяснил выбор своего клиента в пользу клуба МЛС.

«При переходе в другой клуб финансовая сторона была важной ролью. Потом, извините меня, он перешeл в клуб, на который приходят в среднем 55 тысяч человек.

55 тысяч болельщиков на каждый тур, а есть матчи, где по 80 тысяч. Там всe развито, через два года пройдeт чемпионат мира. Там всe по-другому.

Почему бы Алексею не сыграть гарантировано в финансовой обеспеченности четыре года в МЛС? Вы думаете, Месси и Суарес дураки, что уехали туда?» – сказал агент.

С 2020 года Миранчук выступал за «Аталанту» в итальянской Серии А.

Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.

«Атланта Юнайтед» выкупила российского полузащитника за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?