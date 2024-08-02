Глушенков отреагировал на слухи про отказ «Спартака» от его покупки

Нападающего «Зенита» Максима Глушенкова попросили прокомментировать новость о несостоявшемся возвращении в «Спартак».

Футболист в июне перешел в петербургский клуб из «Локомотива» за 6,3 млн евро.

Его статистика в новом сезоне: 5 голов в 4 матчах.

Сообщалось, что «Спартак» имел возможность вернуть Глушенкова, но отказался от его кандидатуры из-за того, что Максим мог разлагать микроклимат в команде.

«Я игрок «Зенита». Сейчас сосредоточен на своeм выступлении за клуб из Петербурга.

Слухи, инсайды, доносы – не комментирую», – сказал Глушенков.