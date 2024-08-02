Глушенков объявил о готовности выступать за сборную России

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сообщил, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

«Комментировать чужие догадки или инсайды мне неинтересно. Если вызовут в сборную – приеду, если не вызовут – ничего страшного. Выступать за сборную своей страны – честь в любом случае», – сказал Глушенков.