Глушенков объявил о готовности выступать за сборную России

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сообщил, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.
«Комментировать чужие догадки или инсайды мне неинтересно. Если вызовут в сборную – приеду, если не вызовут – ничего страшного. Выступать за сборную своей страны – честь в любом случае», – сказал Глушенков.
- Ранее комментатор Дмитрий Шнякин сообщил, что у игрока возник конфликт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным из-за отказа выходить на замену в одном из матчей.
- Глушенков провел 2 матча за сборную России – с Кыргызстаном в 2022 году и с Катаром в 2023-м.
Источник: «Чемпионат»