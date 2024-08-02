Корнаухов – о разгроме «Коломны» «Амкалом»: «Здесь, скорее всего, не футбольные моменты»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов раскритиковал футболистов «Коломны» после пораженияя со счетом 1:8 от медийного клуба «Амкал» в матче первого раунда Пути регионов Кубка России.

«Профессиональные футболисты не имеют права так играть. Здесь, скорее всего, не футбольные моменты. Это больше всего убивает в таких играх. Если вы посмотрите первый, второй мячи… Я понимаю, что бывают разные ситуации, но когда ты бежишь в другую сторону от мяча… Наверное, хочется подумать, что что‑то не так. Это очень плохо», – сказал Корнаухов.