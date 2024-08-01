В ПАОКе объяснили, почему решили купить Чалова

Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос рассказал, почему клуб выбрал Федора Чалова для усиления атаки.

«Федор заинтересовал нас тем, что он лучший игрок! Переговоры прошли быстро.

Оздоев рассказывал Чалову о своем прекрасном опыте и впечатлениях от игры за ПАОК, которые наверняка повлияли на его решение», – заявил Кириакос.