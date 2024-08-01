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В ПАОКе объяснили, почему решили купить Чалова

1 августа 2024, 22:33
5

Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос рассказал, почему клуб выбрал Федора Чалова для усиления атаки.

«Федор заинтересовал нас тем, что он лучший игрок! Переговоры прошли быстро.

Оздоев рассказывал Чалову о своем прекрасном опыте и впечатлениях от игры за ПАОК, которые наверняка повлияли на его решение», – заявил Кириакос.

  • Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА за 3 миллиона евро.
  • В составе армейцев форвард провел 263 матча, забил 89 голов и сделал 44 ассиста.
  • Он был в системе московского клуба с 7 лет.

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Источник: Sport24
Греция. Суперлига ПАОК Чалов Федор
Комментарии (5)
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egrrr
1722541575
норм, пару-тройку месяцев на солнышке поваляется и домой
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ss21
1722547839
Значит Одоевский зарекомендовал.
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mutabor0992
1722547981
Лучший за ТРИ ляма!АббАссаться!!!
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kononkanovar
1722549944
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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D.-Karlito-google
1722649406
у ПАОКа есть и первые ощутимые выгоды от его квалификации за счет Бората, причем ПАОК уже положил в свою казну минимальную сумму. 3 170 000 евро и стремиться превысить эту цифру в 30 миллионов, если он преодолеет возможности как Мальмё, так и команды, с которой он встретится - если шведы будут исключены - в плей-офф. Отмечается, что бонус за участие в этапе Лиги чемпионов составляет 18 620 000 евро, а за участие в соответствующем этапе Лиги Европы - порядка 4 310 000 евро, с учетом бонуса для групп Лиги конференции. составляет 3170 000 евро, и жители Салоников уже обеспечили себе конкретную подушку. А скажу еще больше что и агент Миранчука находится в Греции... Так что в этом году Олимпиакос заберет лигу европы а в
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