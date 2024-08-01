В ПАОКе объяснили, почему решили купить Чалова

Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос рассказал, почему клуб выбрал Федора Чалова для усиления атаки.
«Федор заинтересовал нас тем, что он лучший игрок! Переговоры прошли быстро.
Оздоев рассказывал Чалову о своем прекрасном опыте и впечатлениях от игры за ПАОК, которые наверняка повлияли на его решение», – заявил Кириакос.
- Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА за 3 миллиона евро.
- В составе армейцев форвард провел 263 матча, забил 89 голов и сделал 44 ассиста.
- Он был в системе московского клуба с 7 лет.
Источник: Sport24