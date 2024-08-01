Чалов трогательно попрощался с ЦСКА

ЦСКА опубликовал видеообращение Федора Чалова, который сегодня перешел в ПАОК.

«Дорогие друзья! Я нахожусь в стенах родного стадиона, и первые эмоции, которые я испытываю, – это благодарность.

Благодарность болельщикам за то, что они всегда нас поддерживают. Всему персоналу, игрокам и тренерам, которые были со мной на протяжении всего этого времени. И, конечно, клубу за эти 18 лет.

ЦСКА научил меня работать и всегда бороться за свою мечту. Я стал настоящим армейцем и готов принимать сложные решения.

Для меня важно быть честным по отношению к руководству клуба, болельщикам и самому себе. И поэтому, когда мы приняли это решение, я делюсь им с вами. Я покидаю ПФК ЦСКА.

ЦСКА – это большая часть моей жизни, это люди и эмоции, которые навсегда останутся в моем сердце. Спасибо за вашу любовь и тепло», – сказал нападающий.