В ЦСКА сообщили о возвращении Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о местонахождении Аббосбека Файзуллаева.

Футболист 11 июля покинул расположение армейцев.

Он принял участие в Олимпиаде в Париже.

Сборная Узбекистана не вышла из группы с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой.

«Аббос Файзуллаев уже в Москве, прилетел сегодня рано утром. Команда еще в дороге, сейчас добирается на автобусе до Ставрополя.

На завтра запланирована тренировка в Ватутинках, на которой также уже будет и Аббос», – сказал Брейдо.