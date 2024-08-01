В ЦСКА сообщили о возвращении Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о местонахождении Аббосбека Файзуллаева.
- Футболист 11 июля покинул расположение армейцев.
- Он принял участие в Олимпиаде в Париже.
- Сборная Узбекистана не вышла из группы с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой.
«Аббос Файзуллаев уже в Москве, прилетел сегодня рано утром. Команда еще в дороге, сейчас добирается на автобусе до Ставрополя.
На завтра запланирована тренировка в Ватутинках, на которой также уже будет и Аббос», – сказал Брейдо.
Источник: «Матч ТВ»