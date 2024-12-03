Генич назвал команду РПЛ, от игры которой ему хочется плакать

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич расстроен игрой «Оренбурга» в РПЛ.
«Смотрел «Оренбург» против «Акрона». Я плакать хотел. Я написал Владимиру Слишковичу, отправил голосовое. Поддержал.
Мне обидно. Слишкович – мужик хороший. Люди годами ждут шанса в РПЛ, а Владимиру он сразу выпал. После поражения от «Ахмата» в следующем туре могут уволить боснийца», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Оренбуржцы идут в РПЛ последними.
- В 6 матчах РПЛ при Слишковиче у «Оренбурга» очко.
- Команда в РПЛ с 2022 года.