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    • Генич назвал команду РПЛ, от игры которой ему хочется плакать

    Генич назвал команду РПЛ, от игры которой ему хочется плакать

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич расстроен игрой «Оренбурга» в РПЛ.

    «Смотрел «Оренбург» против «Акрона». Я плакать хотел. Я написал Владимиру Слишковичу, отправил голосовое. Поддержал.

    Мне обидно. Слишкович – мужик хороший. Люди годами ждут шанса в РПЛ, а Владимиру он сразу выпал. После поражения от «Ахмата» в следующем туре могут уволить боснийца», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Оренбуржцы идут в РПЛ последними.
    • В 6 матчах РПЛ при Слишковиче у «Оренбурга» очко.
    • Команда в РПЛ с 2022 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2024 11:18
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    Комментарии (11)
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    Интерес
    1733214742
    Так я и не понял,осуждает он Слишковича,или завидует? Кого жалеть надо-команду ,главного тренера,или всех болельщиков Оренбурга??? Как говорят на флоте,"должности хороший мужик нет".Переквалифицируйтесь в управдомы.
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    subbotaspartak
    1733215260
    Богаты тоже плачут... или насмехаются?...
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    Garrincha58
    1733215610
    поплачь Геныч слишком сильно поплачь может отпустит
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    neim
    1733220506
    "Хороший мужик", ещё не профессия. Может быть ещё что-то надо, чтобы соответствовать ?
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    Александр.Т.
    1733222018
    Если уволят там Царь хочет команду РПЛ возглавить , пусть руководство клуба думает.
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    Чермындыр
    1733223603
    После поражения от Ахмата в след туре, могут уволить... Я так понимаю поражение от Ахмата - факт определенный?
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    САДЫЧОК
    1733225052
    Там надо не Слишковича уволнять--а всё руководство Оренбурга. Всех этих менеджеров бюджетных денег транжир!
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    HeSheIt
    1733225484
    Я болела ФК"Оренбург и считаю лучше не позориться в РПЛ с такой игрой, а вылетить в ПЕРДИВ! Там уже что-то предпринимать.
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    DMитрий
    1733225703
    А обосаться от разыгранного как по нотам закулисного расклада в прошедшем туре нет желания!?
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