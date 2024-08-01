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Личка посетовал на различия составов «Динамо» и «Спартака»

1 августа 2024, 07:52
5

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о причинах поражения от «Спартака» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

– В качестве главного тренера «Динамо» вы проиграли почти все матчи «Спартаку».

– Не обращаю на это внимания. Честно сказать, не веду статистику. Можно проиграть встречу, но сегодня соперник был сильнее нас. В первом тайме у нас что-то получалось хорошо, но с течением времени становилось сложнее и сложнее.

– Сегодняшний результат – больше заслуга «Спартака» или проблема «Динамо»?

– Посмотрите состав «Спартака» и посмотрите мой состав. Большая разница. Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов и другие такие игроки. Но у меня парни 2005-06 годов рождения. Я не могу требовать от Окишора, Майсторовича и других такой же игры, как и от опытных.

Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот – то есть, у нас были моменты. Сегодня «Спартак» был лучше и победил 3:0.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Спартак Личка Марцел
Комментарии (5)
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Ziklop
1722492973
Использую Тюка ошибку воротчика, но он плохо перекинул его и Бабич выбил. Но гола не случилось, не пошло то что необходимо забивать...
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FCSpartakM
1722494661
У Спартака сидит на лавке Барко, а в поле - Зорин. Чем он сильнее кого-то в Динамо? У тебя сидит Нгамале и Бителло на банке. У Спартака выходят Игнатов, Мелешин и Маслов. Не думал, что Личка будет до такого опускаться. Может просто надо признать, что твой молодняк переоценен и ты от Локо просто отскочил и в себя поверил.
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алдан2014
1722497489
Игроки не те...мягкий намёк руководству
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JIEGEHDA
1722502512
Спартак радуется победе. Но они забыли что недавно говорили " песьяков песьяков ". Да да тот самый который помог Спартаку с Ростовом. И да про уже стабильные ошибки для Спартака Лещука тоже забыли оказывается ))) интересно сколько дают своему иноагенту в Динамо . Дерби берут хитростью и деньгами
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