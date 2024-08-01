Личка посетовал на различия составов «Динамо» и «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о причинах поражения от «Спартака» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
– В качестве главного тренера «Динамо» вы проиграли почти все матчи «Спартаку».
– Не обращаю на это внимания. Честно сказать, не веду статистику. Можно проиграть встречу, но сегодня соперник был сильнее нас. В первом тайме у нас что-то получалось хорошо, но с течением времени становилось сложнее и сложнее.
– Сегодняшний результат – больше заслуга «Спартака» или проблема «Динамо»?
– Посмотрите состав «Спартака» и посмотрите мой состав. Большая разница. Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов и другие такие игроки. Но у меня парни 2005-06 годов рождения. Я не могу требовать от Окишора, Майсторовича и других такой же игры, как и от опытных.
Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот – то есть, у нас были моменты. Сегодня «Спартак» был лучше и победил 3:0.
- Голы у красно-белых в прошедшей игре забили Манфред Угальде, Хесус Медина и Павел Маслов.
- В следующий раз «Спартак» и «Динамо» сыграют между собой 22 сентября в 9-м туре РПЛ.