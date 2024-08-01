Личка посетовал на различия составов «Динамо» и «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о причинах поражения от «Спартака» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

– В качестве главного тренера «Динамо» вы проиграли почти все матчи «Спартаку».

– Не обращаю на это внимания. Честно сказать, не веду статистику. Можно проиграть встречу, но сегодня соперник был сильнее нас. В первом тайме у нас что-то получалось хорошо, но с течением времени становилось сложнее и сложнее.

– Сегодняшний результат – больше заслуга «Спартака» или проблема «Динамо»?

– Посмотрите состав «Спартака» и посмотрите мой состав. Большая разница. Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов и другие такие игроки. Но у меня парни 2005-06 годов рождения. Я не могу требовать от Окишора, Майсторовича и других такой же игры, как и от опытных.

Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот – то есть, у нас были моменты. Сегодня «Спартак» был лучше и победил 3:0.