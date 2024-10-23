Фонбет Кубок России. «Краснодар» вылетел в Путь регионов, проиграв «Пари НН» (1:2)

«Краснодар» потерпел сенсационное поражение в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Мурада Мусаева дома уступила «Пари НН», у которого не было турнирной мотивации вследствие досрочного вылета.

Нижегородцы победили со счетом 2:1, забив второй гол на 93-й минуте. Хозяева поля отыгрались на 89-й минуте, но не удержали ничью.

В итоге «Краснодар» финишировал третьим в группе C и вылетел в Путь регионов. «Пари НН» закончил турнир с 4 очками.

Россия. Фонбет Кубок России. Группа C. 6-й тур

Краснодар – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Царукян, 61; 1:1 – Олусегун, 89; 1:2 – Карич, 90+3.

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