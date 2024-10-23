Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Фонбет Кубок России. «Краснодар» вылетел в Путь регионов, проиграв «Пари НН» (1:2)

    Фонбет Кубок России. «Краснодар» вылетел в Путь регионов, проиграв «Пари НН» (1:2)

    «Краснодар» потерпел сенсационное поражение в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда Мурада Мусаева дома уступила «Пари НН», у которого не было турнирной мотивации вследствие досрочного вылета.

    Нижегородцы победили со счетом 2:1, забив второй гол на 93-й минуте. Хозяева поля отыгрались на 89-й минуте, но не удержали ничью.

    В итоге «Краснодар» финишировал третьим в группе C и вылетел в Путь регионов. «Пари НН» закончил турнир с 4 очками.

    Россия. Фонбет Кубок России. Группа C. 6-й тур

    Краснодар – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Царукян, 61; 1:1 – Олусегун, 89; 1:2 – Карич, 90+3.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новости по теме
    Генич высказался о неточном ударе Смолова с отсылкой на его интервью с Карпиным 1
    Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Пари НН»: 23 октября
    «Краснодар – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1729714815
    Ну Краснодару конечно чемпионат важнее, но проигрывать не мотивированному Пари НН это всё же ... Ну в принципе можно пройти нормально и по пути регионов, но уже без права на осечку... Если еще туда и Динамо М свалится, то там тоже уже будет не самая плохая компашка вырисовываться )
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1729715177
    Краснодар во все года в своем репертуаре,то обыграют сильного то просрут непонятно кому
    Ответить
    Январь 59
    1729715193
    И как после такой игры эти ребята из Краснодара могут претендовать на выход в основе?
    Ответить
    Интерес
    1729715361
    У "Краснодара" синдром неустоявшегося организма,от которого он так и не может избавиться,а значит опять проиграет соревнование "Зениту " за титул.
    Ответить
    saf05
    1729715855
    Даже Кукуляк не помог. Куку позор Российского судейства.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 