Талалаев – о «Балтике» после матча с «Уралом»: «Было стыдно, что я руковожу этой командой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о качестве футбола команды после матча 6-го раунда Пути регионов Кубка России с «Уралом» (0:1).

– Вся ответственность за это поражение на тренерском штабе. Могу сказать, что я немного неправильно выбрал состав и неправильное простроение игры. Нужно было начинать матч более агрессивно. Видно, что «Урал» поработал, у них было преимущество после 15-й минуты первого тайма и особенно в начале второго.

Сегодняшняя игра – больше подспорье для тренерского штаба. Команда становится сильнее не только тогда, когда ты покупаешь футболистов, но и когда убираешь тех, кто замедляет процесс развития команды.

– Что не получилось?

– Все, вообще все. Мне стыдно за такой футбол, за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, сыграть вничью.

Я бы с таким же настроением пришел на пресс‑конференцию. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой.