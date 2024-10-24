Мостовой – о голе ЦСКА с участием Пьянича: «Я против «Ювентуса» так же разыграл угловой»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил гол ЦСКА в кубковом матче с «Ахматом» (1:0).

Миралем Пьянич с углового сделал пас на Секу Койта.

«Комментатор так заорал после гола, как будто не знаю что.

Во-первых, во многих командах в Европе так делается. Мы тоже этим пользовались. У нас в запасе тоже такой вариант был. Например, я в игре с «Ювентусом» разыграл угловой, как Пьянич в матче с «Ахматом». И в чемпионате несколько так делали. Просто иногда проходит такое, иногда нет.

В любой нормальной команде всегда есть розыгрыш стандартных положений. Поэтому, я к этому вообще спокойно отношусь. Ничего сверхъестественного Пьянич не сделал. А если бы Койта не забил, то никто бы не сказал про эту передачу», – сказал Мостовой.