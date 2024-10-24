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    • Мостовой – о голе ЦСКА с участием Пьянича: «Я против «Ювентуса» так же разыграл угловой»

    Мостовой – о голе ЦСКА с участием Пьянича: «Я против «Ювентуса» так же разыграл угловой»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил гол ЦСКА в кубковом матче с «Ахматом» (1:0).

    «Комментатор так заорал после гола, как будто не знаю что.

    Во-первых, во многих командах в Европе так делается. Мы тоже этим пользовались. У нас в запасе тоже такой вариант был. Например, я в игре с «Ювентусом» разыграл угловой, как Пьянич в матче с «Ахматом». И в чемпионате несколько так делали. Просто иногда проходит такое, иногда нет.

    В любой нормальной команде всегда есть розыгрыш стандартных положений. Поэтому, я к этому вообще спокойно отношусь. Ничего сверхъестественного Пьянич не сделал. А если бы Койта не забил, то никто бы не сказал про эту передачу», – сказал Мостовой.

    • Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».
    • Это было дебютное результативное действие Миралема в России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1729760742
    «Я против «Ювентуса» так же разыграл угловой»... В одиночку на Ювентус ходил, одно слово - царь...
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