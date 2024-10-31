Черданцев назвал условие для чемпионства «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что «Краснодар» стал бы чемпионом РПЛ, если бы сезон завершался в ноябре-декабре.

«Думаю, что «Зениту» необходима зимняя пауза. Если бы чемпионат проводился по старой формуле, то «Краснодар» бы стал чемпионом. Сейчас сложно предсказать, в каком состоянии «Краснодар» войдет в сезон после зимней паузы», – сказал Черданцев.