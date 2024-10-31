Черданцев назвал условие для чемпионства «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что «Краснодар» стал бы чемпионом РПЛ, если бы сезон завершался в ноябре-декабре.
«Думаю, что «Зениту» необходима зимняя пауза. Если бы чемпионат проводился по старой формуле, то «Краснодар» бы стал чемпионом. Сейчас сложно предсказать, в каком состоянии «Краснодар» войдет в сезон после зимней паузы», – сказал Черданцев.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 33 очками в 13 турах.
- «Зенит» идет вторым и отстает на 3 балла.
- В очном матче петербуржцы проиграли южанам со счетом 0:2.
Источник: «Матч ТВ»