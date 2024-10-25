Защитник «Спартака» Денисов оценил перспективы команды в нынешнем сезоне

Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает, что у красно-белых есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка России и приблизиться к лидирующей группе в РПЛ.
«Как я помню, в прошлом и позапрошлом сезонах нам всегда легко давался групповой этап в Кубке России. В прошлом году мы дошли до финала Пути РПЛ, поэтому сейчас задача – Суперфинал и победа в нeм. А фаворитом Кубка мы будем, когда сделаем это.
У нас есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка и одновременно с этим сократить отрыв в чемпионате. Мы готовимся к лучшему раскладу и делаем всe для этого», – сказал Денисов.
- 22-летний футболист провел 16 матчей в этом сезоне.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками после 12 туров и отставанием в 11 очков от лидера.
- В Кубке России красно-белые заняли 1-е место в группе A пути РПЛ, набрав 15 очков за 6 встреч.