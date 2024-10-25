Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Защитник «Спартака» Денисов оценил перспективы команды в нынешнем сезоне

    Защитник «Спартака» Денисов оценил перспективы команды в нынешнем сезоне

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает, что у красно-белых есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка России и приблизиться к лидирующей группе в РПЛ.

    «Как я помню, в прошлом и позапрошлом сезонах нам всегда легко давался групповой этап в Кубке России. В прошлом году мы дошли до финала Пути РПЛ, поэтому сейчас задача – Суперфинал и победа в нeм. А фаворитом Кубка мы будем, когда сделаем это.

    У нас есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка и одновременно с этим сократить отрыв в чемпионате. Мы готовимся к лучшему раскладу и делаем всe для этого», – сказал Денисов.

    • 22-летний футболист провел 16 матчей в этом сезоне.
    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками после 12 туров и отставанием в 11 очков от лидера.
    • В Кубке России красно-белые заняли 1-е место в группе A пути РПЛ, набрав 15 очков за 6 встреч.

    Новости по теме
    В «Лас-Пальмасе» прокомментировали информацию об интересе к Виллиану Жозе 3
    Радимов на Медиалиге повздорил с экс-игроком «Спартака» и угрожал ему расправой 15
    Ловчев – о «Спартаке» при Станковиче: «Все хуже и хуже» 28
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:46
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Питерский князь
    1729851556
    И тут Остапа понесло... В следующем сезоне ждём нового тренера или возвращение Абаскаля.
    Ответить
    erybov1965
    1729852636
    Если бы игроки Спартака,меньше рассказывали свои фантазии,а работали другими частями тела,которые полезны для игры в футбол,то и не надо было бы фантазировать о месте в турнирной таблицы.Об этом должны говорить,либо гл.тренер,либо максимум капитан команды.
    Ответить
    ...уефан
    1729854016
    ...ответил бы проще - "Перспективы наши светлые, но небольшие")...
    Ответить
    alefreddy
    1729855116
    пуздобол одни лозунги каждый год у игроков а воз и ныне там
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 