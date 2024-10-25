Защитник «Спартака» Денисов оценил перспективы команды в нынешнем сезоне

Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает, что у красно-белых есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка России и приблизиться к лидирующей группе в РПЛ.

«Как я помню, в прошлом и позапрошлом сезонах нам всегда легко давался групповой этап в Кубке России. В прошлом году мы дошли до финала Пути РПЛ, поэтому сейчас задача – Суперфинал и победа в нeм. А фаворитом Кубка мы будем, когда сделаем это.

У нас есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка и одновременно с этим сократить отрыв в чемпионате. Мы готовимся к лучшему раскладу и делаем всe для этого», – сказал Денисов.