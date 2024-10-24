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    • Мусаев: «Если «Краснодар» проигрывает второму составу «Пари НН», трудно будет попасть в основу тем, кто сегодня начинал»

    Мусаев: «Если «Краснодар» проигрывает второму составу «Пари НН», трудно будет попасть в основу тем, кто сегодня начинал»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о кубковом поражении от «Пари НН».

    • Южане уступили со счетом 1:2 и вылетели в Путь регионов.
    • Они отыгрались на 89-й минуте, но все равно не удержали ничью.
    • У нижегородской команды не было турнирной мотивации вследствие досрочного вылета из Фонбет Кубка России.

    «Игра могла качнуться в любую сторону. Но если мы не превосходим соперника в мотивации и самоотдаче, то судьба матча зависит от удачи. А она не должна зависеть от удачи, она должна зависеть только от нас.

    Сопернику нечего было терять. На них ничего не давило. Мы же провели не лучший матч. Так что сами виноваты.

    У нас постоянно идет ротация. Кубок – это возможность для ребят проявить себя. Пожалуйста, выходите. Говорите, что хотите играть в основе. Но если мы проигрываем второму составу «Пари НН», тогда трудно будет попасть в основу тем, кто сегодня начинал.

    Если мы проигрываем сопернику в желании победить, то такие матчи будут постоянно. Если у нас горят глаза и мы рубимся за каждый мяч, как в матче со «Спартаком», то результат будет. Это две разные команды», – заявил Мусаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    rcry
    1729720326
    а может просто кто-то вовремя замены не сделал?
    Ответить
    Интерес
    1729720548
    ВСе матчи Кубка продемонстрировали отсутствие надёжной замены даже половины основы команд,хотя бы относительно надёжной.
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