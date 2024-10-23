Генич высказался о неточном ударе Смолова с отсылкой на его интервью с Карпиным

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич иронично отреагировал на удар выше ворот в исполнении Федора Смолова.

«Краснодар» и «Пари НН» встречаются в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Смолов играет с первых минут. На 5-й минуте он неточно пробил по воротам.

Накануне вышло интервью форварда с Валерием Карпиным, в котором критиковалась работа комментаторов.

«Ничего плохого про удар Федора Смолова комментатор сегодня не скажет. Потому что кто из нас в таких ситуациях оказывался на таком прекрасном стадионе?

Да единицы, и не всем дозволено оценивать этот удар из-за пределов штрафной. Выше – и выше, так бывает», – сказал Генич в эфире «Матч Премьер».