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    • Генич высказался о неточном ударе Смолова с отсылкой на его интервью с Карпиным

    Генич высказался о неточном ударе Смолова с отсылкой на его интервью с Карпиным

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич иронично отреагировал на удар выше ворот в исполнении Федора Смолова.

    • «Краснодар» и «Пари НН» встречаются в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Смолов играет с первых минут. На 5-й минуте он неточно пробил по воротам.
    • Накануне вышло интервью форварда с Валерием Карпиным, в котором критиковалась работа комментаторов.

    «Ничего плохого про удар Федора Смолова комментатор сегодня не скажет. Потому что кто из нас в таких ситуациях оказывался на таком прекрасном стадионе?

    Да единицы, и не всем дозволено оценивать этот удар из-за пределов штрафной. Выше – и выше, так бывает», – сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Интерес
    1729713389
    Генич весь матч пытался иронизировать слегка,но всё же всеобщая трёпка (болельщиками и рядом "бывших")журналюг,запущенная Валерой,возымела действие(насколько-посмотрим),и Генич старался вести РЕПОРТАЖ о матче,было трудно,но в целом он справился.Может же...когда пнут под зад...
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