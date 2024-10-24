Поле «Краснодара» назвали «огородом»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец поделился впечатлениями от кубкового матча «Краснодар» – «Пари НН» (1:2).

«Три впечатления по «Краснодар» – «Пари НН».

Собранный, мотивированный НН, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Выглядят как здоровый коллектив.

Как начал следить за Валерием Царукяном с сентябрьского товарняка с «Динамо», так он не отпускает. Один из главных позитивных героев российской футбольной осени.

Что за огород в Краснодаре вместо поля? А в декабре там матчи со «Спартаком» и «Локомотивом», – написал Дерунец.