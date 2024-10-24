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    Поле «Краснодара» назвали «огородом»

    Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец поделился впечатлениями от кубкового матча «Краснодар»«Пари НН» (1:2).

    «Три впечатления по «Краснодар» – «Пари НН».

    Собранный, мотивированный НН, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Выглядят как здоровый коллектив.

    Как начал следить за Валерием Царукяном с сентябрьского товарняка с «Динамо», так он не отпускает. Один из главных позитивных героев российской футбольной осени.

    Что за огород в Краснодаре вместо поля? А в декабре там матчи со «Спартаком» и «Локомотивом», – написал Дерунец.

    • «Краснодар» отправился в Путь регионов.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • Ближайший соперник краснодарцев – «Крылья Советов».

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Дерунца

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1729755048
    Дерунец упал,ступив на это поле,и зашиб задние полушария заднего мозга.Ждём оценки поля действующими футболистами.
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    subbotaspartak
    1729760297
    Ну и огород, там быки пасутся...
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