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Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»

31 июля 2024, 23:47
5

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался после кубкового матча против «Краснодара» (0:1).

«Жалко. Первый тайм был не совсем хороший у нас. Игра не получалась, но было пару моментов. «Краснодар» был лучше своей энергией и был лучше адаптирован к тяжелому полю здесь. Во втором тайме, когда мы сделали замены, мы стали играть лучше. Давили, моментов было много. Если учитывать на всю игру, нам могли поставить пенальти, это было бы правильно.

Ничего, двигаемся дальше. Сегодня у нас было много молодых футболистов на поле. Сейчас нужно возвращаться назад и через несколько дней вернуться сюда. Перед этим у нас будет сложная игра с «Оренбургом» дома. Но мы справимся. Спасибо болельщикам, которые приехали сюда. Сегодня была динамичная игра, думаю, она всем понравилась», – сказал Николич.

  • ЦСКА впервые проиграл при сербе.
  • Единственный гол забил краснодарец Кевин Ленини.
  • Команды вновь сыграют в Краснодаре 10 августа.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Николич Марко
Комментарии (5)
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RUSARM
1722459024
Не всем понравилась игра!! Это игра-один удар в створ???
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CSKA57
1722461360
Сегодня играли довольно слабо. Главное, чтобы в дальнейшем не делали таких ошибок!
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Cleaner
1722499315
Хорошо ЦСКА играл. Проиграли это плохо. Но при той системе розыгрыша Кубка, которую мы имеем сейчас, пофиг, проиграли или нет. Потренировались и то хорошо.)
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Григорий-Беловол-yandex
1722518550
Почтальоны хорошо играли? Сидели ВС от бороне и только выбегали в контр атаки. В конце второго тайма Быки подсели физически и стали играть на удержание.
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Олег 2022
1722544186
Это с какого перепугу у Краснодара тяжелое поле?? Одно из лучших полей в России так то
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