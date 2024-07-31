Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался после кубкового матча против «Краснодара» (0:1).

«Жалко. Первый тайм был не совсем хороший у нас. Игра не получалась, но было пару моментов. «Краснодар» был лучше своей энергией и был лучше адаптирован к тяжелому полю здесь. Во втором тайме, когда мы сделали замены, мы стали играть лучше. Давили, моментов было много. Если учитывать на всю игру, нам могли поставить пенальти, это было бы правильно.

Ничего, двигаемся дальше. Сегодня у нас было много молодых футболистов на поле. Сейчас нужно возвращаться назад и через несколько дней вернуться сюда. Перед этим у нас будет сложная игра с «Оренбургом» дома. Но мы справимся. Спасибо болельщикам, которые приехали сюда. Сегодня была динамичная игра, думаю, она всем понравилась», – сказал Николич.

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