Станкович ответил, в чем заключается ДНК «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после кубковой победы над «Динамо» (3:0).
«Хочу поздравить всех своих ребят, все провели отличный матч с высоким уровнем интенсивности.
Дождливая погода? Когда я пришел, мне сказали, что дождь – это «спартаковская» погода.
Я думаю, что биться и бороться – это ДНК «Спартака», – сказал серб.
- У «Спартака» 2 победы подряд.
- Это был официальный дебют Станковича на «Лукойл Арене».
- Следующий соперник «Спартака» – «Крылья Советов» (5 августа).
Источник: ТАСС