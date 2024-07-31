Станкович ответил, в чем заключается ДНК «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после кубковой победы над «Динамо» (3:0).

«Хочу поздравить всех своих ребят, все провели отличный матч с высоким уровнем интенсивности.

Дождливая погода? Когда я пришел, мне сказали, что дождь – это «спартаковская» погода.

Я думаю, что биться и бороться – это ДНК «Спартака», – сказал серб.