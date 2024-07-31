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Станкович ответил, в чем заключается ДНК «Спартака»

31 июля 2024, 23:16
4

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после кубковой победы над «Динамо» (3:0).

«Хочу поздравить всех своих ребят, все провели отличный матч с высоким уровнем интенсивности.

Дождливая погода? Когда я пришел, мне сказали, что дождь – это «спартаковская» погода.

Я думаю, что биться и бороться – это ДНК «Спартака», – сказал серб.

  • У «Спартака» 2 победы подряд.
  • Это был официальный дебют Станковича на «Лукойл Арене».
  • Следующий соперник «Спартака» – «Крылья Советов» (5 августа).

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (4)
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гууд
1722457227
"Когда я пришел, мне сказали, что дождь – это «спартаковская» погода." что бы в конце чемпионата скрывать слезы?
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ivany4
1722483616
Видимо это какая-то "блуждающая ДНК" у футболистов Спартака.)) Раз на раз не приходится. И надо готовиться Станковичу к эпидемии "звездной болезни.))
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subbotaspartak
1722494152
У нас "мясо" в крови
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andr45
1722500285
АЙРАПЕТОВ СЭ 17.05.24 «Назначение Станковича Авантюра? Это еще мягко сказано.» ЛАСЛО БОРШОШ Sport 24 18.05.24 «Тактически Станкович не придумал ничего интересного в Венгрии. В плане стратегии ему далеко до уровня бывшего тренера сборной России» ГУБЕРНИЕВ БОМБАРДИР 23.07.24 «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Туда приходят люди, которые не знают футболистов. Ещe ругаются с игроками.» ЧЕРДАНЦЕВ Бомбардир 25.07.24 У «Спартака» и раньше игры не было, но сейчас мы не увидели и самоотдачи, было только равнодушие футболистов. Сбываются самые пессимистичные прогнозы. Ничего нового «Спартак» не показывает. Знаменитый футболист не означает сильный тренер. Есть мелочи, которые вызывают вопросы. Для чего играет Даниил З
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