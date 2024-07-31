В «Атланте» сообщили, мешала ли трансферу Миранчука его национальность

В пресс-службе «Атланты» заверили, что национальность новичка Алексея Миранчука не помешала оформлению трансфера из «Аталанты».

«Мы сейчас работаем над получением визы для Алексея Миранчука. Никаких проблем и трудностей, связанных с его национальностью, нет», – сказали в клубе.

30 июля 28-летний Миранчук перешел в клуб МЛС из итальянской «Аталанты», подписав контракт до конца декабря 2027 года.

В прошлом сезоне россиянин провел за команду из Бергамо 42 матча, забил 4 гола, отдал 12 передач.

«Атланта Юнайтед» сейчас занимает 9-е место в Восточной конференции с 28 очками после 25 матчей.

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