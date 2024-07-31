Семак сказал, какой форвард нужен «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что команде не помешает нападающий, который хорошо играет на втором этаже.

«По вопросу высокого форварда: Изидор – игрок немножко другого плана. Это разные позиции. Для нас важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что при десяти человек в штрафной площади достаточно сложно вскрывать оборону.

Конечно, хотелось бы, чтобы был форвард, который хорошо играет на втором этаже. Точно бы не помешал. Получится-не получится – здесь уже сложно сказать», – сказал Семак.