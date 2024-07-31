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Семак сказал, какой форвард нужен «Зениту»

31 июля 2024, 08:18
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что команде не помешает нападающий, который хорошо играет на втором этаже.

«По вопросу высокого форварда: Изидор – игрок немножко другого плана. Это разные позиции. Для нас важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что при десяти человек в штрафной площади достаточно сложно вскрывать оборону.

Конечно, хотелось бы, чтобы был форвард, который хорошо играет на втором этаже. Точно бы не помешал. Получится-не получится – здесь уже сложно сказать», – сказал Семак.

  • Сообщалось, что в «Зенит» может перейти нападающий Александр Соболев из «Спартака».
  • Сейчас 27-летний форвард красно-белых отстранен от тренировок с основным составом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Семак Сергей
Комментарии (14)
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prostotak2023
1722403767
семаку гбзм нужно и будет все хорошо, присоска немытая!!!
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R_a_i_n
1722403901
Да берите уже Соболя.
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Garrincha58
1722407008
Дзюбу верните пусть выходит на 20-25 минут я уверен он согласится
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prostotak2023
1722410072
И так, сегодня очередной прогноз от меня, кто в прошлый раз ставил хату, поздравляю вы теперь без хаты, в этот раз предлагаю ставить автомобиль!) Химки 1:2 Оренбург БроукБойз 2: 3 Квант Спартак 1:4 Динамо Ахмат 2:0 Пари НН Краснодар 1:3 Цска Оренбург хорошо начал и симпатизирует состав. Химки набрали старья и обосрутся. Квант на зубах сделает вещи Спартак отдаст своего сальца ментам на закуску, тюкашка наконец то проснется и затюкавит дубль Ахмат сила Кранодар не может отойти от финала кубка, по этому коняшные затопачат их
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oyabun
1722410076
Господи, да кто вам еще нужен при таком то составе?! Вернее 2-х основных составах как минимум. У нас и так уже сложилась смешная ситуация, когда есть Зенит, который гарантировано (Газпромом) выиграет всё и есть остальная лига, в которой имеется реальная интрига и за матчами которой интересно наблюдать.
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Cleaner
1722411324
Да Семак просто МЕЧТАЕТ о Соболеве!!!..)))
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subbotaspartak
1722420479
Светловолосый, высокий, твёрдо стоит на ногах... Роналду?
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paracetamol
1722422771
Исидора надо продавать, а Соболя не брать, как не соответствующих критериям Семака!
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alefreddy
1722427664
получится мюллер отвалит деньги за дельфина
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