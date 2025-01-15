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    Экс-футболист «Зенита» перешел в тульский «Арсенал»

    Полузащитник Дмитрий Сергеев подписал контракт с тульским «Арсеналом». 24-летний игрок является воспитанником академии «Зенита».

    • За основной состав «Зенита» Сергеев провел 2 официальных матча и несколько товарищеских встреч. Выступал за вторую и молодежную команды петербуржцев, также играл на правах аренды в «Балтике».
    • В прошлом году Сергеев выступал за «Кайрат», в составе которого стал чемпионом Казахстана. Всего сыграл за клуб 24 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • Также в «Арсенал» перешли вратарь Михаил Цулая из «Ростова» и полузащитник Тигран Аванесян из «Балтики». Ушел из тульской команды защитник Никита Печенкин.
    • Ранее «Арсенал» пополнили форвард Амур Калмыков из «Родины» и доминиканский хавбек Эдарлин Рейес Уренья из «2 де Майо». Также клуб покинули два игрока из Беларуси Евгений Шевченко и Алексей Вакулич.

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    Источник: официальный сайт «Арсенала» Тула

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    15.01.2025 12:44
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