Экс-футболист «Зенита» перешел в тульский «Арсенал»

Полузащитник Дмитрий Сергеев подписал контракт с тульским «Арсеналом». 24-летний игрок является воспитанником академии «Зенита».
- За основной состав «Зенита» Сергеев провел 2 официальных матча и несколько товарищеских встреч. Выступал за вторую и молодежную команды петербуржцев, также играл на правах аренды в «Балтике».
- В прошлом году Сергеев выступал за «Кайрат», в составе которого стал чемпионом Казахстана. Всего сыграл за клуб 24 матча, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Также в «Арсенал» перешли вратарь Михаил Цулая из «Ростова» и полузащитник Тигран Аванесян из «Балтики». Ушел из тульской команды защитник Никита Печенкин.
- Ранее «Арсенал» пополнили форвард Амур Калмыков из «Родины» и доминиканский хавбек Эдарлин Рейес Уренья из «2 де Майо». Также клуб покинули два игрока из Беларуси Евгений Шевченко и Алексей Вакулич.