Реакция Семина на переход Миранчука в американский клуб

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил трансфер Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».

«У нас там играет Овечкин, а теперь будет еще и Миранчук в МЛС. Это наша реклама.

У Алексея будет больше шансов, чтобы проявить себя и постоянно играть. Его хотел тренер, видит в своем составе. В «Аталанте» из Италии же по стилю он не совсем подходил.

Удачи Алексею, он молодец! А сложится или нет, зависит от него. Думаю, что все должно сложиться», – сказал Семин.