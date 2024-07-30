Реакция Семина на переход Миранчука в американский клуб

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил трансфер Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».
«У нас там играет Овечкин, а теперь будет еще и Миранчук в МЛС. Это наша реклама.
У Алексея будет больше шансов, чтобы проявить себя и постоянно играть. Его хотел тренер, видит в своем составе. В «Аталанте» из Италии же по стилю он не совсем подходил.
Удачи Алексею, он молодец! А сложится или нет, зависит от него. Думаю, что все должно сложиться», – сказал Семин.
- «Атланта Юнайтед» выкупила российского полузащитника за 12 млн евро и заключила с ним контракт до 2028 года.
- Миранчук был в «Аталанте» с сентября 2020-го.
- Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.
- Алексей – воспитанник «Локомотива».
Источник: «Чемпионат»