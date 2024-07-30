Тренер «Пари НН» покинул клуб из-за проблем с сердцем

Старший тренер «Пари НН» Величко Капланович ушел из клуба.

«Капланович покинул наш клуб по состоянию здоровья. Клуб выражает благодарность тренеру и желает крепкого здоровья.

Ждем новой встречи. Все будет хорошо», – написал в своем телеграм-канале генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов.

По информации Ивана Карпова, речь идет о проблемах с сердцем.

«Пари НН» стартовал в РПЛ с двух поражений.

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