Дивеев назвал команду РПЛ, которая не боится играть в футбол

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев положительно оценил игру «Ростова».

Команды встречались в 1-м туре РПЛ в Ростове-на-Дону.

Матч завершился нулевой ничьей.

«Все понимали, какая нас ждeт игра в 1-м туре – как они будут нас прессинговать, контролировать мяч и дeргать линии, но мы туда ехали только за победой.

Да, хорошо, что забрали очко на выезде. Всe-таки «Ростов» сейчас – одна из самых сильных команд лиги в плане контроля мяча. Эта команда не боится играть в футбол.

Понятно, что у них бывают ошибки в начале атаки – вратарь или защитник отдаст неточный пас, опорный неудачно примет мяч. Из-за этого они в прошлом сезоне не раз пропускали», – сказал Дивеев.