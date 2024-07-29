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Тикнизян – агенту: «Где моя Европа?»

29 июля 2024, 15:34
10

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об отношениях с агентом Александром Клюевым.

«Всe, что касается публикаций СМИ и каких-то новостей обо мне, никогда не придаю большого значения. У меня есть агент – Александр Клюев, с которым у меня хорошие отношения.

Я ему говорил однажды: «Сань, ты хороший человек, но быть хорошим человеком это не профессия, где моя Европа?». На что Клюев мне ответил: «Ты себя видел? Какая Европа?» (смеeтся).

Он во многом прав. Поэтому все вопросы надо задать моему агенту и другу. Я об этом ничего не знаю», – сказал Тикнизян.

  • К Тикнизяну есть интерес в Серии А.
  • Наир выступает за сборную Армении.
  • Игрок родился в Санкт-Петербурге и учился в академии ЦСКА.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (10)
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...уефан
1722258892
..."Станция-"Ромашкино" - конечная"...
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Spartak_forv@
1722259151
Адекватный агент?Что случилось?
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evgevg13
1722260099
Ты себя видел? Какая Европа. Азия и только азия...
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Цугундeр
1722262464
"Окно в Европу" про.бал из жадности ? Теперь на Арарат пешком , с тяжёлой кладью и с шерпом Клюевым на подстраховке..))
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Barmaleushka
1722266401
Твоя Европа в Кишинёве .
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k611
1722268265
Где, где в Караганде...
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Ziklop
1722274230
агент гад Реал тебя звал, а он не согласился. денег мало предложили.
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СПОРТ 21 века
1722276893
Ну правильно он сказал. Наиль, в лучшем случае уровень Турции, а там как уже себя проявишь. Из турецкого чемпионата тоже ведь можно попасть в условную АПЛ, но для этого нужно будет провести идеальный, а то и два сезона за какой-нибудь Галатасарай.
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Mikey-Show-google
1722405910
Вчера кубок Локо - Ростов, смотрел кто? Какой Реал? Какая Европа?
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