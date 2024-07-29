Тикнизян – агенту: «Где моя Европа?»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об отношениях с агентом Александром Клюевым.

«Всe, что касается публикаций СМИ и каких-то новостей обо мне, никогда не придаю большого значения. У меня есть агент – Александр Клюев, с которым у меня хорошие отношения.

Я ему говорил однажды: «Сань, ты хороший человек, но быть хорошим человеком это не профессия, где моя Европа?». На что Клюев мне ответил: «Ты себя видел? Какая Европа?» (смеeтся).

Он во многом прав. Поэтому все вопросы надо задать моему агенту и другу. Я об этом ничего не знаю», – сказал Тикнизян.

К Тикнизяну есть интерес в Серии А.

Наир выступает за сборную Армении.

Игрок родился в Санкт-Петербурге и учился в академии ЦСКА.

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