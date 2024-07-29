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  • Аршавин – об уходе Фернандеса из «Зенита»: «Было видно, что у Марио не совсем хорошее здоровье»

Аршавин – об уходе Фернандеса из «Зенита»: «Было видно, что у Марио не совсем хорошее здоровье»

29 июля 2024, 15:26
7

Бывший зенитовец Андрей Аршавин прокомментировал уход из команды защитника Марио Фернандеса.

– Насколько удивлены уходу Марио Фернандеса? Чем-то этот трансфер оправдался, учитывая подпорченные отношения с ЦСКА?

– Уходу Фернандеса не удивлен, потому что он слишком мало времени был здоровым в «Зените» и мало проводил времени на поле. К тому же, купили Волкова на позицию правого защитника. Мне кажется, его уход логичен.

Оправдал или не оправдал – это как посмотреть. Здесь не буду вдаваться в подробности. Что ему помешало? Он пришел уже взрослым игроком и видно было, что у него не совсем хорошее здоровье.

  • Фернандес сыграл за «Зенит» в 12 матчах РПЛ и в 6 встречах Кубка России.
  • Он выступал за ЦСКА в 2012–2022 годах.
  • Сейчас игрока предложили «Химкам».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Аршавин Андрей Фернандес Марио
Комментарии (7)
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Красногвардейчик
1722257991
Хотели насрать ЦСКА, а насрали себе в карман....Бог есть, он всё видит
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evgevg13
1722260650
Аршавин- новая профессия:врач дистанциолог
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nik55
1722262187
потому что он слишком мало времени был здоровым в «Зените» -----зачем брали ? и вы всем готовы насрать ваш принцип ни себе ни людям
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Серый212918
1722265919
Дельфин на подходе. Будет ещё тема для срача.
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zigbert
1722277444
Если его уход логичен то значит подписание Фернандеса в Зенит нелогично. Главное же решение исходило от самого Фернандеса с него и спрос.
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