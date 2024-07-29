Аршавин – об уходе Фернандеса из «Зенита»: «Было видно, что у Марио не совсем хорошее здоровье»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин прокомментировал уход из команды защитника Марио Фернандеса.
– Насколько удивлены уходу Марио Фернандеса? Чем-то этот трансфер оправдался, учитывая подпорченные отношения с ЦСКА?
– Уходу Фернандеса не удивлен, потому что он слишком мало времени был здоровым в «Зените» и мало проводил времени на поле. К тому же, купили Волкова на позицию правого защитника. Мне кажется, его уход логичен.
Оправдал или не оправдал – это как посмотреть. Здесь не буду вдаваться в подробности. Что ему помешало? Он пришел уже взрослым игроком и видно было, что у него не совсем хорошее здоровье.
- Фернандес сыграл за «Зенит» в 12 матчах РПЛ и в 6 встречах Кубка России.
- Он выступал за ЦСКА в 2012–2022 годах.
- Сейчас игрока предложили «Химкам».
Источник: Sport24