Аршавин – об уходе Фернандеса из «Зенита»: «Было видно, что у Марио не совсем хорошее здоровье»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин прокомментировал уход из команды защитника Марио Фернандеса.

– Насколько удивлены уходу Марио Фернандеса? Чем-то этот трансфер оправдался, учитывая подпорченные отношения с ЦСКА?

– Уходу Фернандеса не удивлен, потому что он слишком мало времени был здоровым в «Зените» и мало проводил времени на поле. К тому же, купили Волкова на позицию правого защитника. Мне кажется, его уход логичен.

Оправдал или не оправдал – это как посмотреть. Здесь не буду вдаваться в подробности. Что ему помешало? Он пришел уже взрослым игроком и видно было, что у него не совсем хорошее здоровье.