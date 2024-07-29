В «Пари НН» ответили, почему не рассматривают Дзюбу

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов призвал не ждать в команде форварда Артема Дзюбу.
– Дзюба, Георгий Джикия, Антон Миранчук. Рассматривали кого-то из этих футболистов?
– Нет, не рассматривали. Журналисты спрашивали, есть ли вероятность прихода Дзюбы в клуб. Мы не исключили такую возможность, но переговоры конкретные не вели.
– То есть вам до сих пор Дзюба интересен?
– Как футболист он замечательный. Звезда, очень крутой. Но клуб не рассматривает Артема и не рассмотрит его в ближайшей перспективе, наверное. У нас выработано понимание, кого мы ищем. Есть четко сформированный бюджет. Артем профессиональный и сверхдорогой футболист, и он пока в этот бюджет не впишется.
- Дзюба находится в статусе свободного агента.
- В прошлом сезоне он провел 26 матчей за «Локомотив», в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
- Артем был близок к трансферу в «Пари НН» полтора года назад.
Источник: «РБ Спорт»