«Грядет отставка тренера»: Дьяков назвал слабейшую команду РПЛ

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» Виталий Дьяков назвал худшую команду РПЛ после 2-го тура.

«Худшая команда тура – это «Пари НН». И по игре, и по счету. Поэтому, думаю, если не сейчас, то уже скоро грядет отставка главного тренера. Потому что тот специалист, который пришел вместо Сергея Юрана, очевидно, направил команду в худшую сторону», – сказал Дьяков.

У «Пари НН» на старте 2 поражения подряд.

На этой неделе «Пари НН» сыграет с «Ахматом» и «Динамо» Мх.

«Пари НН» тренирует серб Саша Илич.

Тюкавин или Чалов – у кого больше голов в РПЛ? Пройдите тест о главных бомбардирах лиги