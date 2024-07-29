Генич дал совет «Спартаку», как поступить с Соболевым

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации с Александром Соболевым в «Спартаке».

«Спартак» отстранил Соболева от основной команды.

Форвард близок к переходу в «Зенит», но клубы не могут согласовать сумму трансфера.

«Спартак», если у него есть гордость, есть имя, должен был сказать «Зениту»: 12 [млн евро] и не меньше. Готовы 12 – все. Нет – разворачивайтесь и ищите другого нападающего.

Не знаю, что они там запудрили Соболеву, но «Спартак» должен ставить себя жестче: «Саша, будь добр вести себя профессионально. Ты два месяца назад говорил – вы должны понимать, за какую команду играете. Сам, пожалуйста, вспомни, за какую команду ты играешь. И давай больше не капризничай», – сказал Генич.