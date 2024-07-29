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Генич дал совет «Спартаку», как поступить с Соболевым

29 июля 2024, 00:37
16

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации с Александром Соболевым в «Спартаке».

  • «Спартак» отстранил Соболева от основной команды.
  • Форвард близок к переходу в «Зенит», но клубы не могут согласовать сумму трансфера.

«Спартак», если у него есть гордость, есть имя, должен был сказать «Зениту»: 12 [млн евро] и не меньше. Готовы 12 – все. Нет – разворачивайтесь и ищите другого нападающего.

Не знаю, что они там запудрили Соболеву, но «Спартак» должен ставить себя жестче: «Саша, будь добр вести себя профессионально. Ты два месяца назад говорил – вы должны понимать, за какую команду играете. Сам, пожалуйста, вспомни, за какую команду ты играешь. И давай больше не капризничай», – сказал Генич.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Генич Константин
Комментарии (16)
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VVM1964
1722203558
- "Чтo с ними там у вас будет? - Гoлoвы им oтрубят и всегo делoв... Да и пес ним..." - "Нельзя так с переводчиками обращаться..."(с) - ДИЛЕМА ...... )))
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oyabun
1722226036
Всё правильно сказал Генич. И очевидно уже что если Спартак сильно не уступит в цене, Соболев в Зенит этим летом не перейдет. Получается он и им не нужен особо и нам уже тоже из за своего непрофессионального отношения к футболу. Санта Барбара продолжается )
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serhio80
1722227893
в самостоятельные тренировки уже отправили и это правильно! для болотных цена озвучена) не хочет играть, так пусть едет куда хочет, хоть в медиа лигу, хоть в турниры по cs
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serhio80
1722228244
а геничу садовник не нужен?) ну если зарплату сашкину потянет конечно)
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БАЗАРА НЕТ
1722228769
А какая такая команда в которой играет собыль?)) обычный середняк,вечно в сговоре с судьями,укрывательница наркобарона ! Позор а не команда! А может соболю стыдно играть за такой всеми презренный клуб
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Иван Петров 1986
1722232990
Тут я впервые с геничем согласен.
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alefreddy
1722235209
педагог однако Генич
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zigbert
1722238694
Затягивать с продажей Соболева нельзя, его стоимость может резко снизиться.
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Kollljan
1722244642
Соболев в Зените - это нонсенс.
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Spartak_forv@
1722245818
- А ты кто такой?!  - Я родственник,дальний.  - Гони рубль,родственник!Мне Афоня рубль должен был!  - Два.  - Два,два рубля!
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