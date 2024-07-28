Глушенков установил еще один рекорд за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков установил очередной рекорд.

25-летний россиянин стал третьим игроком в XXI веке, который отличился в своих первых двух матчах за «Зенит» в РПЛ. До него это делали Сердар Азмун (2019) и Фатих Текке (2006).

Глушенков, перешедший этим летом в «Зенит» из «Локомотива», забил 5 голов в 3 матчах.

Он оформил по дублю в ворота «Краснодара» и «Крыльев Советов». Вчера он забил гол «Рубину».

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