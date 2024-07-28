Червиченко назвал «судейским позорищем» матч «Спартака» с «Химками»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу московской команды над «Химками» (3:1). Он считает, что «Спартак» выиграл благодаря судьям.

«Судейское позорище. По «Спартаку» то понятно – сказали, что должны выиграть, вот и докатали матч. На фоне прошедшего чемпионата Европы Сухой и Казарцев были максимально заинтересованы в положительном результате для «Спартака». Они делали всю игру, особенно когда после незабитого пенальти пытались найти момент для перебития, долго глядя, оторвал ли Обухов ногу или нет. Лично мне всe стало понятно.

Второй тайм не имело смысла смотреть, а «Химкам» – выходить на поле. Может, надо было вообще не выходить, что встряхнуло бы судейское болото в начале чемпионата», – сказал Червиченко.

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