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  • Червиченко назвал «судейским позорищем» матч «Спартака» с «Химками»

Червиченко назвал «судейским позорищем» матч «Спартака» с «Химками»

28 июля 2024, 18:01
59

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу московской команды над «Химками» (3:1). Он считает, что «Спартак» выиграл благодаря судьям.

«Судейское позорище. По «Спартаку» то понятно – сказали, что должны выиграть, вот и докатали матч. На фоне прошедшего чемпионата Европы Сухой и Казарцев были максимально заинтересованы в положительном результате для «Спартака». Они делали всю игру, особенно когда после незабитого пенальти пытались найти момент для перебития, долго глядя, оторвал ли Обухов ногу или нет. Лично мне всe стало понятно.

Второй тайм не имело смысла смотреть, а «Химкам» – выходить на поле. Может, надо было вообще не выходить, что встряхнуло бы судейское болото в начале чемпионата», – сказал Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Червиченко Андрей
Комментарии (59)
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Avitaminoz
1722179120
Почему, после каждого матча Спартака, я должен читать мнение ноунеймов на подобие его?
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oyabun
1722179462
Что ещё мог сказать человек, который после Спартака только и делает, что поливает его грязью? Никакой объективности. Чел просто смешон.
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subbotaspartak
1722179735
На фоне прошедшего чемпионата Европы Сухой и Казарцев были максимально заинтересованы... как это?
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...уефан
1722179816
...помня его рожу, от него ни чего другого не стоит и ожидать - мерзопакостное создание...
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nik55
1722180490
червяк опять из помойки вылез-----нужно глубже зарыть
Ответить
andr45
1722180691
Что ж, не будем вспоминать отмененные спартаковские отмененные голы Казарцева в игре с "Сочи", Мешкова в ворота "Урала", Карасева в ворота "Локомотива", неправомерные пенальти в ворота "Спартака", когда, например, по указанию Дюкова даже опубликовали фотошоп руки Мозеса, когда он стоял в стенке с прижатой рукой, а мяч попал ему в плечо) Но дюковские умельцы сумели сделать так, что мяч, якобы попадает не в плечо, а ниже локтя и опубликовали в СЭ))) Забудем, что Иванов, когда банде..овец Гоцук сломал ногу Айртона, даже "не заметил" этого, а тот же Казарцев когда мерин Мойзес чуть не угробил Угальде, намеренно, наступил ему на пятку, ... Всё забудем и будем кричать, что, если бы не Казарцев, "Химки" порвали "Спартак")
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NewLife
1722181221
Комментировать высер этого мудака - себя не уважать. Вар все решал правильно, а Казарцева надо близко не подпускать к футболу из-за полного отсутствия компетентности.
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Валерий-Власов-google
1722181582
Червиченко в своём репертуаре. Всерьёз его воспринимать невозможно.
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FCSpartakM
1722185273
ну то есть примеров ошибок судьи у него нет, но подозрительным было то, что искали повод перебить? Поразительный ******* , конечно
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zigbert
1722187451
Хотя бы для приличия назвал эти судейские ошибки. Посмотрел бы какие голы забивал Спартак, комар носа не подточит.
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