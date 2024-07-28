Вратарь «МЮ» показывал игрокам «Арсенала», куда бить во время серии пенальти

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана провоцировал игроков «Арсенала» во время послематчевой серии пенальти в товарищеском матче.

Голкипер демонстративно указывал игрокам «канониров», в какой угол бить. В результате ему удалось отразить удар Кая Хавертца, однако не смог отбить удар защитника лондонцев Габриэла.

Отправив мяч именно в тот угол, куда указывал голкипер, бразилец схватил мяч и жестами показал, что Онана стоит замолчать. После пропущенного мяча камера показала вратаря, который опустился на колени и жестикулировал в воздухе.