Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь «МЮ» показывал игрокам «Арсенала», куда бить во время серии пенальти

Вратарь «МЮ» показывал игрокам «Арсенала», куда бить во время серии пенальти

28 июля 2024, 15:56
4

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана провоцировал игроков «Арсенала» во время послематчевой серии пенальти в товарищеском матче.

Голкипер демонстративно указывал игрокам «канониров», в какой угол бить. В результате ему удалось отразить удар Кая Хавертца, однако не смог отбить удар защитника лондонцев Габриэла.

Отправив мяч именно в тот угол, куда указывал голкипер, бразилец схватил мяч и жестами показал, что Онана стоит замолчать. После пропущенного мяча камера показала вратаря, который опустился на колени и жестикулировал в воздухе.

  • «Арсенал» победил в матче со счетом 2:1, но команды все равно пробили серию пенальти после игры в тренировочном режиме.
  • В ней манкунианцы одержали победу (4:3) после того, как Джейдон Санчо реализовал решающий одиннадцатиметровый.

Еще по теме:
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC 4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
Источник: Daily Mail
Товарищеские матчи Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Онана Андре
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1722174242
Клоун и не понятно, как он вообще попал в МЮ и если брать статистику он уступает Де Хеа, где он 100% дыра, а не вратарь
Ответить
Spartak_forv@
1722175893
Абсолютно никакой в сериях пенальти,ещё пытается клоуничать,лучше бы усердно тренировал на тренировках точки и ближний угол
Ответить
Oldtrafford83
1722228802
Ощущение что начало прошлого сезона, снова травмы и снова чудит Банана((
Ответить
Главные новости
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
4
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
4
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
2
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
9
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
10
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Все новости
Все новости
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
3 сентября
3
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
28 июля
Генич высказался о сроках увольнения Игдисамова
23 июля
7
ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби (2:5)
18 июля
6
«Локомотив» проиграл дома другому клубу РПЛ
18 июля
5
Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Локомотиву» в большинстве (0:1)
14 июля
8
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче с 7 голами
14 июля
4
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Динамо Мх»
13 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» дома сыграл вничью с другим клубом РПЛ (1:1)
13 июля
9
Соболев – о праздновании гола: «Это для моих «фанатов», чтобы разогреть инфополе»
13 июля
2
Семак высказался о жизнеспособности связки Соболев – Аугусто
13 июля
4
ФотоКержаков был на вираже во время матча с «Црвеной Звездой»
13 июля
1
Семак раскрыл детали общения со Станковичем
12 июля
Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»
12 июля
Соболев нацелился стать лучшим бомбардиром РПЛ
12 июля
6
Товарищеский матч. «Зенит» победил команду Станковича
12 июля
8
Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас
12 июля
Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Локо»
11 июля
9
Okko сломался на матче «Спартака»
11 июля
1
На фанатов «Спартака» вызвали ОМОН
11 июля
11
Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2) за неделю до «Зенита»
11 июля
25
Новичок «Зенита» Аугусто высказался о матче со «Спартаком»
8 июля
10
Семак оценил дебют Фелипе Аугусто за «Зенит»
8 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+