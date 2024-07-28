Вратарь «МЮ» показывал игрокам «Арсенала», куда бить во время серии пенальти

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана провоцировал игроков «Арсенала» во время послематчевой серии пенальти в товарищеском матче.
Голкипер демонстративно указывал игрокам «канониров», в какой угол бить. В результате ему удалось отразить удар Кая Хавертца, однако не смог отбить удар защитника лондонцев Габриэла.
Отправив мяч именно в тот угол, куда указывал голкипер, бразилец схватил мяч и жестами показал, что Онана стоит замолчать. После пропущенного мяча камера показала вратаря, который опустился на колени и жестикулировал в воздухе.
- «Арсенал» победил в матче со счетом 2:1, но команды все равно пробили серию пенальти после игры в тренировочном режиме.
- В ней манкунианцы одержали победу (4:3) после того, как Джейдон Санчо реализовал решающий одиннадцатиметровый.
Источник: Daily Mail