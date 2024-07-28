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Мостовой критически высказался о новичке «Спартака» Барко

28 июля 2024, 15:12
8

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о переходе в «Спартак» полузащитника Эсекьеля Барко.

«Спартак» вновь смешит людей – откуда 14 или 15 миллионов за Барко? Клуб не играет в еврокубках, но тратит такие сумасшедшие деньги. Я даже не знаю, кто это и где он играл. Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить Барко за такие огромные деньги», – сказал Мостовой.

О переходе игрока официально было объявлено три дня назад. Барко вышел в стартовом составе красно-белых на гостевой матч с «Химками», который проходит в данный момент.

  • По данным Transfermarkt, стоимость трансфера 25-летнего аргентинца в «Спартак» составила 14 миллионов евро.
  • Контракт с Барко подписан до лета 2027 года.
  • В этом году он провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 7 передач.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Mirak92
1722172672
ну вот и забил
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Skull_Boy
1722173346
Твой Пиняев уже помер и "блистает" игрой только против аутов, а вот про Глушенкова может сыграть стандартная практика "второго сезона" т.е. весна, где он поймает звезду расслабится и после которого по обыкновению русскоязычные геймеры вонючих оседают на лавках, а список таких длинный
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партизан84
1722174866
Мост и Ловчев превращаются в бабок у подъезда. Ну а что еще делать, на пенсии скучно. Остается ностальгия и критика всего вокруг. Лучшее время ушло...
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алдан2014
1722176110
По первому матчу Барко красавчик. Так что Мостовой...ну как обычно в общем.
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zigbert
1722176333
Ответ Мостовому пришел незамедлительно.
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Krics
1722192778
Прикольно: бывший полузащитник "Спартака" ,"Сельты" и сборной России,на пишите честно дешёвка за копейку продаст всех,ихмо.
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