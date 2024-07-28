Мостовой критически высказался о новичке «Спартака» Барко

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о переходе в «Спартак» полузащитника Эсекьеля Барко.

«Спартак» вновь смешит людей – откуда 14 или 15 миллионов за Барко? Клуб не играет в еврокубках, но тратит такие сумасшедшие деньги. Я даже не знаю, кто это и где он играл. Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить Барко за такие огромные деньги», – сказал Мостовой.

О переходе игрока официально было объявлено три дня назад. Барко вышел в стартовом составе красно-белых на гостевой матч с «Химками», который проходит в данный момент.