Реакция Галактионова на интерес «Спартака» к Тикнизяну

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию об интересе к Наиру Тикнизяну со стороны «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» изучает возможность трансфера 25-летнего футболиста среди других кандидатов.

– Прокомментируйте слухи о возможном переходе Тикнизяна в «Спартак».

– Первый раз слышу. Опять возникают какие‑то вопросы перед матчем. У нас хорошая рабочая обстановка, хороший рабочий процесс. Все ребята готовы дать бой и нацелены сегодня только на победу.