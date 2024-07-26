«Спартак» рассмотрит вариант с покупкой Тикнизяна

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может перейти в «Спартак». По данным журналиста Ивана Карпова, главный тренер красно-белых Деян Станкович хочет усилить позицию левого защитника.
«Спартак» изучает возможность трансфера 25-летнего Тикнизяна среди других кандидатов.
- Впервые об интересе москвичей к игроку сообщалось более месяца назад. На тот момент, по данным «РБ Спорт», красно-белые еще не вступали в переговоры с футболистом и его клубом.
- 25-летний Тикниязн в прошлом сезоне сыграл 30 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 6 передач.
- Контракт игрока с красно-зелеными рассчитан до 2026 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.