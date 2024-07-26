«Спартак» рассмотрит вариант с покупкой Тикнизяна

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может перейти в «Спартак». По данным журналиста Ивана Карпова, главный тренер красно-белых Деян Станкович хочет усилить позицию левого защитника.

«Спартак» изучает возможность трансфера 25-летнего Тикнизяна среди других кандидатов.