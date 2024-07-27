Аленичев рассказал, чего ждет от «Спартака» в матче с «Химками»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о старте сезона в исполнении команды.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2).

Во 2-м туре москвичи встретятся с «Химками» (28 июля).

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«С «Оренбургом» многие футболисты «Спартака» действовали монотонно. Считаю, что вполне логичный результат. Но это первая игра. Видно, что команда ещe не в оптимальных кондициях, как и все, за исключением «Зенита». Конечно, «Спартак» будет набирать, но и другие команды тоже.

Я бы не делал сейчас каких-то глобальных выводов и не критиковал футболистов «Спартака». Руководители видели игру. Конечно, они должны понимать, если никаких усилений не будет, то «Спартак» в тройку не попадeт. Но усиления будут, я уверен. Пора «Спартаку» побороться за чемпионство, как «Динамо» с «Краснодаром» в прошлом году. В это мало верится, но надеюсь на это. Всe-таки «Зенит» на 90% является фаворитом.

Поражение в Оренбурге – абсолютно закономерный результат. Но уже в этом туре жду от «Спартака» более осмысленной и интересной игры. Также хочу, чтобы они в каждом матче показывали бешеную самоотдачу, которая была у игроков «Оренбурга», – сказал Аленичев.