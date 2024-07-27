Глава казахстанского футбола раскрыл, чем его зацепил Черчесов

Адилет Барменкулов, президент Казахстанской федерации футбола, прокомментировал назначение Станислава Черчесова в сборную страны.

Черчесов назначен в июне.

1-й соперник Казахстана при Черчесове – Норвегия в Лиге наций.

Черчесов доводил сборную России до 1/4 финала ЧМ-2018.

«Ресурсы у нас не резиновые, мы понимаем, какую задачу нужно решать. Черчесов адаптивен для нас. Представьте иностранного тренера: он ходит с переводчиком, будет привыкать к менталитету. У Черчесова есть знания, он харизматичный, быстро думает. Очень много составляющих!

Естественно, его услуги стоят дороже. Нам от Черчесова нужны знания, умение работать с национальной командой. Станислав Саламович – командный игрок, у него штаб очень интересный. Черчесов владеет технологией управления – это меня зацепило», – сказал Барменкулов.