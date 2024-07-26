«Фламенго» вышел из переговоров по Клаудиньо

«Зенит» и «Фламенго» не договорились о трансфере бразильского полузащитника Клаудиньо. По данным журналиста Хулио Мигеля Нето, клуб из Рио-де-Жанейро вышел из переговоров. Источник написал, что руководство красно-черных не хочет делать «сумасшедшие экономические поступки».

Сообщалось, что Клаудиньо просил руководство «Зенита» отпустить его во «Фламенго». Бразильский клуб предлагал за хавбека 18 миллионов евро.