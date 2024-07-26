«Фламенго» вышел из переговоров по Клаудиньо

«Зенит» и «Фламенго» не договорились о трансфере бразильского полузащитника Клаудиньо. По данным журналиста Хулио Мигеля Нето, клуб из Рио-де-Жанейро вышел из переговоров. Источник написал, что руководство красно-черных не хочет делать «сумасшедшие экономические поступки».
Сообщалось, что Клаудиньо просил руководство «Зенита» отпустить его во «Фламенго». Бразильский клуб предлагал за хавбека 18 миллионов евро.
- Во время матча Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» (4:2) Клаудиньо после своей замены отмахнулся от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
- 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.
- Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
- Клаудиньо не сыграл в матче с «Крыльями Советов» (4:0) в 1-м туре чемпионата России. В петербургском клубе сообщили, что у футболиста микротравма.
Источник: страница Хулио Мигеля Нето в соцсети X