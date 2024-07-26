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«Фламенго» вышел из переговоров по Клаудиньо

26 июля 2024, 19:43
8

«Зенит» и «Фламенго» не договорились о трансфере бразильского полузащитника Клаудиньо. По данным журналиста Хулио Мигеля Нето, клуб из Рио-де-Жанейро вышел из переговоров. Источник написал, что руководство красно-черных не хочет делать «сумасшедшие экономические поступки».

Сообщалось, что Клаудиньо просил руководство «Зенита» отпустить его во «Фламенго». Бразильский клуб предлагал за хавбека 18 миллионов евро.

  • Во время матча Суперкубка России «Зенит»«Краснодар» (4:2) Клаудиньо после своей замены отмахнулся от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
  • 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.
  • Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
  • Клаудиньо не сыграл в матче с «Крыльями Советов» (4:0) в 1-м туре чемпионата России. В петербургском клубе сообщили, что у футболиста микротравма.

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Источник: страница Хулио Мигеля Нето в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Клаудиньо
Комментарии (8)
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Dr Metal
1722012526
Теперь как Халк повесит бубен на игру и будет красные получать и пропускать игры )
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Пингвины Антарктиды/Толян
1722012822
ФК Газпром знаток бразильского футбола
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Цугундeр
1722013002
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timsamoilka
1722013543
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Каратель помойников
1722014064
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