Григорян высказался о конфликте Карпина с Глушенковым

Российский тренер Александр Григорян дал совет Максиму Глушенкову.

Ранее сообщалось, что у игрока «Зенита» конфликт с Валерием Карпиным.

Из-за этого главный тренер сборной России не вызывает 24-летнего нападающего в национальную команду.

«Глушенкову надо пойти на контакт с Карпиным, нужно проявить инициативу. Пофигизм Глушенкова помогает ему играть на высочайшем уровне в топ‑матчах. Важно, чтобы кто‑то подтолкнул Максима на этот шаг», – сказал Григорян.

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